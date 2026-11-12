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Қоғам

Алматылықтарға метроға қатысты жақсы жаңалық айтылды

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2026 16:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматы метрополитені 2026 жылғы 12 қарашада күзден бері жолаушылар санының қаншалықты артқанын хабарлап, алдағы жаңалықтарымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метрополитен өкілдерінің айтуынша, жолаушылар санының көбеюі жаңа оқу жылының басталуымен байланысты.

"Қазір тәулігіне орта есеппен 130 мың жолаушы тасымалданады. Бұл тамыз айымен салыстырғанда 73%-ға көп", – деп хабарлады метрополитен.

Жолаушылар санының артуына байланысты пойыздардың қозғалыс кестесіне де өзгерістер енгізілген.

"Қазір қолда бар 15 пойыз құрамының 14-і күн сайын жолаушылар тасымалдайды, ал біреуі резервте тұр. Сонымен қатар жолақы төлеу жүйесі мен турникеттер жаңартылып жатыр. Бүгінге дейін турникеттердің 60%-ы жаңғыртылды", – деп толықтырды метро өкілдері.

Биыл желтоқсанда метрополитенге жаңа вагондар жеткізіледі. Ал 2027 жылы жаңа вагондардың тағы бір легін пайдалануға беру жоспарланған.

Метро жолаушыларының саны қыркүйектен бері айтарлықтай өскен. Мәселен, 1 қыркүйекте таңертеңнен сағат 15:00-ге дейін метро қызметін шамамен 40 мың адам пайдаланған. Метрополитен өкілдері кіреберістердегі кезекті жолаушыларды ішке өткізуді реттеу шараларымен түсіндірген.

2026 жылғы 9 қарашада Алматы метросында жолаушылардың өтуіне кедергі келтірген іркіліс болды. Оған "Оңай" жүйесінің QR-кодтары арқылы жолақы төлеудегі ақау себеп болған. Осыдан кейін метрополитен өкілдері төлем жасау мен жолаушылардың өтуін жеделдету үшін турникеттердің жұмысын жетілдіріп жатқанын хабарлады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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