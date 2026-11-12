Алматылықтарға метроға қатысты жақсы жаңалық айтылды
Метрополитен өкілдерінің айтуынша, жолаушылар санының көбеюі жаңа оқу жылының басталуымен байланысты.
"Қазір тәулігіне орта есеппен 130 мың жолаушы тасымалданады. Бұл тамыз айымен салыстырғанда 73%-ға көп", – деп хабарлады метрополитен.
Жолаушылар санының артуына байланысты пойыздардың қозғалыс кестесіне де өзгерістер енгізілген.
"Қазір қолда бар 15 пойыз құрамының 14-і күн сайын жолаушылар тасымалдайды, ал біреуі резервте тұр. Сонымен қатар жолақы төлеу жүйесі мен турникеттер жаңартылып жатыр. Бүгінге дейін турникеттердің 60%-ы жаңғыртылды", – деп толықтырды метро өкілдері.
Биыл желтоқсанда метрополитенге жаңа вагондар жеткізіледі. Ал 2027 жылы жаңа вагондардың тағы бір легін пайдалануға беру жоспарланған.
Метро жолаушыларының саны қыркүйектен бері айтарлықтай өскен. Мәселен, 1 қыркүйекте таңертеңнен сағат 15:00-ге дейін метро қызметін шамамен 40 мың адам пайдаланған. Метрополитен өкілдері кіреберістердегі кезекті жолаушыларды ішке өткізуді реттеу шараларымен түсіндірген.
2026 жылғы 9 қарашада Алматы метросында жолаушылардың өтуіне кедергі келтірген іркіліс болды. Оған "Оңай" жүйесінің QR-кодтары арқылы жолақы төлеудегі ақау себеп болған. Осыдан кейін метрополитен өкілдері төлем жасау мен жолаушылардың өтуін жеделдету үшін турникеттердің жұмысын жетілдіріп жатқанын хабарлады.