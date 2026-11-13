Алматы метросындағы жанжал: екі жолаушы жауапқа тартылды
Фото: unsplash
Алматыда Жетісу ауданының полицейлері метро вагонында, "Райымбек" пен "Абай" станцияларының арасында болған жанжалға қатысқан екі адамды жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метро вагонында ер адам мен әйел айқайласып, балағат сөздер айтқан. Алматы қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, олардың әрекеті қоғамдық тәртіпті бұзып, айналасындағыларға құрметсіздік танытқан.
"Осы дерек бойынша екі азаматқа да ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік хаттамалар толтырылды", – деп хабарлады құқық қорғау органдары 2026 жылғы 12 қарашада.
Сот шешімімен әйелге 20 АЕК (86 500 теңге) көлемінде айыппұл салынса, ер адам 15 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды.
Полиция азаматтарды сабыр сақтауға, айналасындағыларды құрметтеуге және қоғамдық орындарда жанжал шығармауға шақырды.
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