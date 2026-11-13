Қалың өскен бұта мен бос жатқан аумақтың орнына: Алматыдағы Қарасу өзенінің жағалауы қалай өзгерді
Жетісу ауданындағы бұрын қараусыз қалған аумақтың бірі жаңа қоғамдық кеңістікке айналды.
Ауқымды көркейту жұмыстары аясында өзен жағалауы бекітіліп, жүргіншілер жолдары салынды. Сондай-ақ 5,6 мың шаршы метрден астам жерге брусчатка төселді.
Көгалдандыруға да ерекше көңіл бөлінді. Жағалауға 500-ден астам ағаш, мыңнан астам бұта мен сәндік өсімдік егілді. Жасыл желектерді күтіп-баптау үшін автоматты суару жүйесі орнатылды.
Демалыс орындарын көбейтуге де басымдық берілді. Мұнда футбол және волейбол алаңдары, скейт-парк, ниндзя-парк, воркаут аймағы мен балаларға арналған екі ойын кешені ашылды. Сонымен қатар шолу алаңы, перголалар және көбелек пен бұғы бейнесіндегі ерекше фотоаймақтар жасалды.
Бұрын бұта басып, бос жатқан аумақ енді серуендеуге, спортпен шұғылдануға және отбасымен демалуға арналған заманауи жағалауға айналып келеді.