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Қоғам

15 қарашадан бастап осы үш жұлдыз белгісінің өмірінде жақсы өзгерістер болуы мүмкін

15 қарашадан бастап осы үш жұлдыз белгісінің өмірінде жақсы өзгерістер болуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2026 09:30 Сурет: magnific
2026 жылғы 15 қараша кейбір жұлдыз белгілері үшін бетбұрыс күні болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

YourTango басылымының жазуынша, зодиак белгілерінің кейбір өкілдері көптен бері мазалап жүрген мәселелерін шешуге бел буып, жеңілдік сезінеді.

Шаян

Суқұйғыш белгісіндегі өсіп келе жатқан Ай сіздің өзгелерден көмек күтпей, өз бетіңізше әрекет етуге деген құлшынысыңызды арттырады. Бұл өміріңізді тыныш әрі жайлы етуге қажетті жағдай жасауға түрткі болады. Қиындықтар артта қалып, алға қарай нық қадам баса аласыз.

Сарышаян

Ұзақ уақыт бойы мазалаған ойлар мен уайымдардан арыласыз. Бұл тәуелсіздігіңізді қайта сезініп, қажетсіз алаңдаушылыққа күш жұмсамауға көмектеседі. Қазір қаржылық тұрғыдан қолайлы жағдайға бастайтын жаңа жол іздеуге оңтайлы кезең.

Балықтар

Бұл белгі өкілдері кейде өткенді қимай, одан бас тартқысы келмеу алға жылжуға кедергі келтіретінін түсінеді. Ай кезеңі артық эмоцияларды артта қалдырып, өзгерістерді сеніммен қабылдауға көмектеседі. Өйткені алдағы өзгерістер сіз үшін маңызды болмақ.

Жұлдыз жорамалдар болжамға негізделген және белгілі бір нәтижеге кепілдік бермейді. Кездейсоқ сәйкестіктер болуы мүмкін.
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Айдос Қали
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