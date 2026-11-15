Алматыда өрт шығып, қаланы қою қара түтін басты
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт Алмалы ауданындағы Брусиловский көшесінде орналасқан екі қабатты ғимараттан шыққан.
Алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жеткен кезде ғимарат ашық жалынға оранған. Өрттің көрші нысандарға таралу қаупі болған.
Өрттің ауқымы алыстан да байқалады. Қою қара түтін қала үстіне биікке көтеріліп, оны таудан да көруге болады.
Оқиға орнына Төтенше жағдайлар департаментінің күштері мен құралдары жоғары дәрежедегі шақырту бойынша жіберілді. Өрт сөндіру штабы құрылды.
Қазір жағдай өрт сөндірушілердің бақылауында. Өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар жанып жатқан ғимараттың кімге тиесілі екенін анықтап жатыр.
Қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің редакцияға хабарлауынша, өрт сағат 9:37-де оқшауланған.