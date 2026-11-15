Жезқазғанда ойын-сауық орталығының әкімшісі отшашу атқаны үшін жазаланды
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Жезқазғанда балалар ойын-сауық залының алдында пиротехникалық бұйымдар қолданылған. Полиция отшашуды мекеме әкімшісі ұйымдастырғанын анықтап, оны заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицияның хабарлауынша, 14 қараша күні сағат 20:00 шамасында Жезқазған қаласында учаскелік полиция инспекторы өзіне бекітілген аумақты аралау барысында балалар ойын-сауық залының алдында пиротехникалық бұйымдардың қолданылғанын анықтады.
"Тексеру барысында отшашуды аталған мекеменің әкімшісі ұйымдастырғаны белгілі болды. Осы дерек бойынша әкімші заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылды", – делінген хабарламада.
Полиция азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға және өзгелердің тыныштығын құрметтеуге үндеді.
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