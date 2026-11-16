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#Президент Жолдауы – 2026
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Қоғам

Тоқаев мәслихат сайлауына қатысты тапсырма берді

Тоқаев мәслихат сайлауына қатысты тапсырма берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 17:31 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 2026 жылы 29 қарашада өтетін барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауына дайындық барысы бойынша сайлау органдарының атқарып жатқан жұмысы жөнінде ақпарат берілді.

Президент сайлауды «Заң және тәртіп» конституциялық қағидаты негізінде өткізу, кандидаттар мен саяси партиялардың барлығына тең жағдай жасау маңызды екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы алдағы уақытта депутаттық корпустың жаңаруы жергілікті өкілді органдардың қызметін едәуір күшейтетініне баса назар аударды.

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Айдос Қали
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