Павлодарда жолаушы автобус жүргізушісіне шабуыл жасаған
Оқиға Павлодарда 2026 жылғы 2 қазанда болған. Жарияланған кадрлардан ер адамның жүргізушіге жүгіріп барып, бірнеше рет соққы жасағанын, кейін өз орнына қайта оралғанын көруге болады. Жүргізуші шабуылдаушыны тоқтату үшін салонға кірген кезде, ашулы жолаушы оның бетіне белгісіз зат шашқан. Болжам бойынша, ол бұрыш баллонын қолданған.
Оқиға кезінде автобуста басқа да жолаушылар болған. Жүргізуші есіктерді ашып үлгерген, содан кейін жолаушылардың барлығы көліктен асығыс шығып кеткен.
Полиция бұзақылық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
"Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жалғасып жатыр. Әр азаматты заң талаптарын сақтауға, қоғамдық тәртіпті құрметтеуге және өз әрекеттері үшін жеке жауапкершілігін сезінуге шақырамыз", – деп хабарлады Павлодар облыстық Полиция департаменті 2026 жылғы 17 қарашада.
Расталмаған ақпаратқа сәйкес, оқиға жолақысын төлеуден бас тартуға байланысты болуы мүмкін.
Осыған ұқсас жағдай Көкшетауда да болған. Автобус жүргізушісі басқа жолаушыларға кедергі келтірмеу үшін адамдардан салонның алдыңғы жағына қарай өтуді сұраған. Алайда бұл түсініспеушіліктің соңы төбелеске ұласқан.