Қарағанды облысында "ГАЗель" автобуспен соқтығысты
Сурет: видео скрині
Қарағанды облысында "ГАЗель" мен жолаушылар автобусы соқтығысып, салдарынан бірнеше адам медициналық көмекке жүгінді. Жол-көлік оқиғасының видеосы әлеуметтік желілерде тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қарағанды облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәліметінше, жол апаты бүгін, 8 қыркүйекте, Қарағандыдан шамамен үш шақырым жерде, "Волынский" мал шаруашылығы қожалығы маңында болған.
"ГАЗель" мен Қарағанды – Жәйрем бағыты бойынша қатынайтын маршруттық автобус соқтығысқан.
"ГАЗель жүргізушісі мен оның жолаушысы, сондай-ақ маршруттық автобустың екі жолаушысы медициналық мекемелерге жеткізілді. Аталған факт полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", – деп хабарлады полиция.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда BMW таксимен соқтығысып, гүлзарға кіріп кеткенін хабарлағанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript