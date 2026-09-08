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Қоғам

Қарағанды облысында "ГАЗель" автобуспен соқтығысты

Қарағанды облысында &quot;ГАЗель&quot; автобуспен соқтығысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 20:21 Сурет: видео скрині
Қарағанды облысында "ГАЗель" мен жолаушылар автобусы соқтығысып, салдарынан бірнеше адам медициналық көмекке жүгінді. Жол-көлік оқиғасының видеосы әлеуметтік желілерде тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі мәліметінше, жол апаты бүгін, 8 қыркүйекте, Қарағандыдан шамамен үш шақырым жерде, "Волынский" мал шаруашылығы қожалығы маңында болған.

"ГАЗель" мен Қарағанды – Жәйрем бағыты бойынша қатынайтын маршруттық автобус соқтығысқан.

"ГАЗель жүргізушісі мен оның жолаушысы, сондай-ақ маршруттық автобустың екі жолаушысы медициналық мекемелерге жеткізілді. Аталған факт полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр", – деп хабарлады полиция.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда BMW таксимен соқтығысып, гүлзарға кіріп кеткенін хабарлағанбыз.

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Айдос Қали
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