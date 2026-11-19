Шетелдік азаматтың Қазақстанға келгенін үш жұмыс күні ішінде хабарлау қажет
2026 жылғы 19 қарашада Астана прокуратурасы "Заң және Тәртіп" қағидаты аясында шетелдіктер мен оларды қабылдайтын адамдарға көші-қон заңнамасының талаптарын түсіндірді.
Прокуратура Қазақстан өз аумағында заңды негізде жүрген шетел азаматтарының құқықтары мен бостандықтарының қорғалуына кепілдік беретінін атап өтті.
"Шетел азаматтарының елде болу тәртібі заңмен белгіленген. Қабылдаушы тарап (жұмыс беруші, тұрғын үй иесі немесе қонақүй) шетелдік азаматтың келгені туралы ол елге кірген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде ішкі істер органдарына хабарлауға міндетті. Бұл талап елге келген барлық шетелдікке қатысты", – деп мәлімдеді Астана прокуратурасы.
Шетелдік азаматтың Қазақстанда қанша уақыт бола алатыны оның азаматтығына, визасының түріне және елге қандай негізбен кіргеніне байланысты.
"Шетелдіктің келгені туралы хабарлама оның елде болу мерзімін ұзартпайды. Қазақстанда заңды негізсіз белгіленген мерзімнен артық қалуға болмайды. Елде ұзағырақ қалғысы келетін шетелдіктер мұнда әрі қарай болуына құқық беретін құжаттарды рәсімдеуі қажет", – деп түсіндірді прокуратура.
Ведомствоның мәліметінше, шетелдіктер тиісті органға дер кезінде жүгінсе, елдегі заңды мәртебесін сақтай алады.
"Көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін шетел азаматтары да, оларды қабылдаған адамдар да әкімшілік жауапкершілікке тартылады", – деп ескертті прокуратура.
Осыған байланысты Астана прокуратурасы шетел азаматтары мен қабылдаушы тарапты Қазақстан заңнамасын және қоғамдық тәртіпті сақтауға шақырды.
2026 жылғы 14 қазанда Қазақстанда көші-қонды бақылау және шетелдіктерді есепке алу қағидалары жаңартылғаны белгілі болды. Ал 3 қарашада полиция Қазақстанда жүрген шетелдіктерге арнайы ескерту жасады.