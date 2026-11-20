Алматы тұрғыны көлігінде есірткіге ұқсас зат салынған түйіншектерді алып жүрген
Фото: unsplash
Алматыда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері жедел-іздестіру шаралары барысында күдікті әйел басқарған автокөлікті тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, әйелді жеке тінту кезінде есірткіге ұқсас зат салынған жеті түйіншек табылған.
"Әйелдің тұрғылықты мекенжайы бойынша жүргізілген қосымша шаралар кезінде тағы 60 түйіншек ұнтақ тәрізді зат, электронды таразы және оны өлшеп-орауға арналған құралдар табылды", – деп хабарлады құқық қорғау органдары 2026 жылғы 19 қарашада.
Тәркіленген заттардың барлығы құрамы мен салмағын анықтау үшін сараптамаға жіберілді.
Аталған дерек бойынша есірткі құралдарының заңсыз айналымына күдікпен сотқа дейінгі тергеу басталды. Қазір тәркіленген заттардың шығу тегі мен оларды тарату арналары анықталып жатыр.
Бұған дейін Алматы полициясы психотроптық заттардың ірі партиясын сақтап, сатты деген күдікпен 56 жастағы қала тұрғынын ұстаған еді.
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