Мәнерлеп сырғанаушы Артур Смағұлов Эстониядағы турнирдегі өнерін аяқтады
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Артур Смағұлов Эстонияның Таллин қаласында өтіп жатқан Tallinn Trophy 2026 халықаралық турнирінде еркін бағдарламасын орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол еркін бағдарламада 109,51 ұпай жинап, 13-орынға тұрақтады. Қысқа бағдарламаның нәтижесін (61,09 ұпай) қоса есептегенде, отандасымыз 170,60 ұпаймен жарысты 13-орында аяқтады.
Италиялық Габриэле Франджипани (215,19 ұпай) жеңімпаз атанды. Екінші орынды канадалық Энтони Паради (214,33), ал үшінші орынды оңтүстік кореялық Хенгем Ким (213,24) иеленді.
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