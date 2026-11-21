21 қарашадағы Астана мен Алматы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Фото: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 21 қарашадағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 455,32 теңге;
- Еуро – 499,88 теңге;
- Рубль – 5,55 теңге;
- Қытай юані – 68,09 теңге.
Шетел валюталарының бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі валютаны сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
Доллар бағамы:
Сатып алу – 452,01 теңге;
Сату – 459,01 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 495 теңге;
Сату – 505 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,25 теңге;
Сату – 5,45 теңге.
Алматы
Доллар бағамы:
Сатып алу – 454,09 теңге;
Сату – 456,3 теңге.
Еуро бағамы:
Сатып алу – 499,11 теңге;
Сату – 503,92 теңге.
Рубль бағамы:
Сатып алу – 5,27 теңге;
Сату – 5,39 теңге.
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