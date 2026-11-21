21 қарашадан кейін осы алты жұлдыз белгісінің жолы болып, бағы жанады
Сурет: pexels
Астрологтар 21 қарашадан кейін өмірі түбегейлі өзгеретін жұлдыз белгілерін атады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Торпақ
Жақын арада көптен күткен жағымды жаңалықты естисіз.
Шаян
Жаныңызға жақын адамды кездестіресіз. Шынайы достықтың рақатын көріп қана қоймай, онымен бірге жаңа жетістіктерге жете аласыз.
Бикеш
Романтикалық қарым-қатынаста көптен бері аңсаған үйлесім орнайды.
Сарышаян
Көптен бері армандап жүрген тілегіңізді орындауға мүмкіндік туады.
Тауешкі
Шағын сапарға дайын болыңыз. Бұл демалыс жүйкеңізді тыныштандырып, бойыңызды сергітуге көмектеседі.
Балықтар
Көкжиегіңізден шағын сыйлық көрінеді. Өзіңізді қуантудан тартынбаңыз, деп кеңес береді "Хибины" порталы.
Жұлдыз жорамалдар болжамға негізделген және белгілі бір нәтижеге кепілдік бермейді. Кез келген сәйкестік кездейсоқ.
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