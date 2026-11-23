"Медеу" қайта жаңғыртылып жатыр: мұз айдыны қалай өзгереді және жөндеу жұмыстары қашан аяқталады
Алматылықтар үшін "Медеу" – жай ғана спорт нысаны емес. Бұл – қала өмірінің ажырамас бөлігі, адамдар кездесетін, коньки тебуді алғаш үйренетін, отбасымен демалыс өткізетін, алғашқы кездесулер мен әдемі фотосуреттерге арқау болған ерекше орын. Мұнда қыс мезгілі де өзгеше сезіледі: тау ауасының тазалығы, кеңістік, аяқ астындағы мұз және Іле Алатауының әсем көрінісі. Сондықтан мұз айдынындағы үйреншікті тіршіліктің уақытша тоқтағаны ерекше байқалады.
Дегенмен келушілер үшін жабық тұрған трибуналардың ар жағында ауқымды жұмыс жүріп жатыр. Қайта жаңғырту нысанның сыртқы келбетін ғана емес, инженерлік коммуникациялардан бастап мұз айдынының өзіне дейінгі техникалық инфрақұрылымды да қамтиды.
Алматы қаласының Құрылыс басқармасының мәліметінше, қазір нысанда бірнеше бағыт бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Қазір мына жұмыстар аяқталған:
- трибуналарды нығайту;
- шатыр орнату;
- қасбетті сәндік әрлеу;
- трибуналарды гидрооқшаулау;
- жылу және электрмен жабдықтау желілерін тарту.
"Сонымен қатар үй-жайларды ішкі әрлеуге дайындау, сыртқы жылу оқшаулау, ішкі қабырғаларды қаптау және жылумен жабдықтау желілерін монтаждау жұмыстары жалғасып жатыр", – деп хабарлады Алматы қаласының Құрылыс басқармасы.
Қайта жаңғырту аясында ауданы 1,3 мың шаршы метрді құрайтын машина залына ерекше көңіл бөлінген. Қазір онда монолитті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Кейін бұл ғимаратта кешеннің инженерлік және тоңазыту жүйелеріне арналған жабдықтар орналастырылады.
Бұдан бөлек, жоба бойынша ауданы 10 мың шаршы метрден асатын мұз айдыны кешенді түрде жаңғыртылады. Атап айтқанда, технологиялық плита мен салқындату жүйесі толығымен ауыстырылады.
Мұнда бір маңызды жайт бар: жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін мұз айдыны ауа температурасы +15°C-қа дейін көтерілген жағдайда да мұз жабынының қажетті параметрлерін сақтай алады. Биік тауда орналасқан кешен үшін бұл – маңызды технологиялық қадам. Ол мұз айдынының ауа райы жағдайларына тәуелділігін азайтып, жұмысын тұрақтандыруға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар "Медеудің" энергетикалық жүйесі де жаңартылады.
"Кешеннің энергия тиімділігін арттыру мақсатында жоба технологиялық процестерді автоматтандыруды және жылумен жабдықтау жүйесін табиғи газға ауыстыруды көздейді. Бұл шаралар энергия ресурстарын тұтынуды 25-30%-ға қысқартуға мүмкіндік береді деп күтілуде", – деді ведомство өкілдері.
Жаңарту мұз айдынын кәсіби мақсатта пайдаланатын спортшыларға да қатысты. Шығыс трибунаның астында төрешілерге арналған бөлмелер, допинг-бақылау аймағы және әрқайсысының ауданы шамамен 50 шаршы метр болатын сегіз заманауи киім ауыстыру бөлмесі жабдықталады. Бұл спортшыларға қолайлы жағдай жасап, жарыстарды жоғары деңгейде өткізуге мүмкіндік береді.
Ауқымды қайта жаңғырту қала тұрғындарының арасында түрлі сұрақ туғызғаны анық. Көпшілік "Медеудің" бұрынғы келбеті өзгеріп кетпей ме, аты аңызға айналған мұз айдыны ондаған жыл бойы келушілерді баурап келген ерекше атмосферасын жоғалтпай ма деп алаңдайды. Өйткені алматылықтар үшін бұл – заманауи талаптарға сай жаңартуға болатын жай ғана спорт кешені емес. Бұл – қаланың тарихи жадының бір бөлігі, талай адамның жеке естелігі, кездесуі мен отбасылық дәстүрі тоғысқан орын.
"Медеуді" Алматының жүрегінің бірі деуге болады. Ал оның тыныс-тіршілігін жандандыратын күш – осында қайта-қайта келетін адамдар. Олар трибуналарды толтырып, мұз айдынына шығып, айналаны аралап, басқа жерден табу қиын ерекше сезімді қайта сезіну үшін келеді. Сондықтан қайта жаңғыртуға қатысты басты мәселенің бірі – кешеннің қаншалықты заманауи әрі технологиялық тұрғыдан жетілдірілетіні ғана емес, оның көпшілікке таныс келбеті сақтала ма деген сұрақ.
Жоспарларға қарағанда, мақсат – бұрынғы тарихты өшіріп, оның орнына жансыз заманауи нысан салу емес. Керісінше, кешеннің инженерлік және технологиялық негізін жаңартып, энергия тиімділігі мен қолайлылығын арттыра отырып, Алматының ажырамас бөлігіне айналған тарихи және сәулеттік келбетін сақтау көзделген.
Яғни "Медеу" техникалық тұрғыдан өзгереді, бірақ өзіндік болмысын жоғалтпауы тиіс. Өйткені оның құндылығы мұз айдынының аумағымен, тоңазыту қондырғыларының қуатымен немесе киім ауыстыру бөлмелерінің санымен ғана өлшенбейді. Оның ерекшелігі – айналасындағы тауларда, көзге таныс трибуналарда, ерекше атмосферада және ең бастысы, осы орынды жандандыратын адамдарда.
"Жалпы, қайта жаңғырту жұмыстары кешеннің инженерлік және технологиялық инфрақұрылымын жаңартуға, энергия тиімділігін арттыруға және нысанның тарихи әрі сәулеттік келбетін сақтай отырып, халықаралық деңгейдегі спорттық іс-шараларды өткізуге заманауи жағдай жасауға бағытталған", – деп түйіндеді ведомство өкілдері.
Құрылыс-монтаж жұмыстарын 2027 жылдың IV тоқсанында аяқтау жоспарланып отыр.
Әзірге "Медеуде" үйреншікті тыныштық. Мұз үстімен сырғанап келе жатқан конькилердің сыңғыры естілмейді, трибуналар адам даусына толмаған, демалыс күндері мұнда жүздеген қала тұрғыны мен турист асықпайды. Бірақ бұл тыныштық – аты аңызға айналған мұз айдыны өміріндегі уақытша үзіліс қана.
Оның ар жағында "Медеудің" тарихындағы жаңа кезеңге дайындық жүріп жатыр. Алда жаңарған мұз айдыны, заманауи инженерлік жүйелер мен спортшыларға арналған жаңа мүмкіндіктер күтіп тұр. Ал Алматы тұрғындары мен қонақтары үшін бұл – таудың арасында өтетін қысқы кештер, алғашқы коньки тебу қадамдары, жаңа кездесулер мен кейін жылы естелікке айналатын сәттер.
Өйткені "Медеу" – адам қайта-қайта оралғысы келетін, өзге жерде қайталанбайтын ерекше сезім сыйлайтын орын. Көп ұзамай мұнда тағы да есте сақтағысы келетін әсерлі сәттер дүниеге келеді.