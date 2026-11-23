Бес жылдан кейін қайта оралды: елдің үздік учаскелік инспекторы Қарағандыда рейдке шықты
Ол 20 жылдан астам уақыт бойы Қарағандыдағы Жаңа Майқұдық көшелеріндегі тәртіпті қадағалап, өзіне бекітілген аумақ пен оның тұрғындарын бес саусағындай білді. Зейнетке шыққанына бес жыл өтсе де, өмірінің едәуір бөлігін арнаған қызметі әлі де жүрегіне жақын.
Кезінде ол күн сайын көшелерді аралап, тұрғындармен кездесіп, құқық бұзушылықтардың бетін ашып, қоғамдық тәртіпті қадағалаған. Қазір бұл аумақта басқа қызметкерлер жұмыс істейді. Дегенмен кәсіби дәстүр мен ұрпақтар сабақтастығы жалғасын тауып келеді.
"Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Кәрім Қалиев учаскелік полиция инспекторы, полиция капитаны Асылжан Айтқалимен бірге Жаңа Майқұдық аумағында рейд жүргізді. Олар профилактикалық есепте тұрған азаматтардың үйлеріне барып, белгіленген шектеулердің сақталуын тексеріп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді.
Ардагер үшін өзі жақсы білетін аумаққа қайта оралу – қызмет жылдарын еске алумен қатар, жас әріптесіне аумақты жақсы білудің, тұрғындармен үнемі байланыста болудың және қоғамдық тәртіпке жеке жауапкершілікпен қараудың маңызын іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік болды.
Кәрім Қалиевтің ішкі істер органдарындағы еңбек өтілі 20 жылдан асады. Оның кәсіби жетістіктері де аз емес. 2017 жылы ол Қарағанды облысының үздік учаскелік инспекторы атанса, 2020 жылы елдегі ең үздік учаскелік инспектор атағын иеленді. Сонымен қатар ол учаскелік инспекторлар арасында алғашқылардың бірі болып полиция подполковнигі арнайы атағын алған.
"Мен осы бөлімшеде 20 жылдан астам уақыт қызмет еттім. Осы кезеңде екі рет үздік учаскелік инспектор атандым: алдымен облыстық, кейін республикалық деңгейде. Бүгін қызмет еткен жылдарым өткен көшелерді қайта аралау ерекше қуаныш сыйлайды. Жас әріптестеріме білімімді ғана емес, тәжірибемді де жеткізгім келеді. Өйткені учаскелік инспектор өз аумағын, тұрғындарын және халықтың мәселелерін жақсы білуі керек. Біздің жұмысымыздың мәні де осында", – деді Кәрім Қалиев.
Қазір полиция капитаны Асылжан Айтқали қызмет көрсететін әкімшілік учаскеде шамамен 19 мың тұрғын тұрады. Мұнда жұмыс істеу халықпен тұрақты байланыс орнатуды және кез келген құқық бұзушылыққа жедел әрекет етуді талап етеді.
Бірлескен рейд барысында қоғамдық орындарда алкоголь ішкені үшін тоғыз адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот белгілеген ерекше талаптарды бұзған бес адамға және қоғамдық орындарды ластаған 12 тұрғынға қатысты да шара қолданылды.
Жас учаскелік инспектор үшін бұл бірлескен жұмыс кезекті рейд қана емес, кәсіби жолы ұзақ әрі республикалық деңгейде мойындалған маманның тәжірибесін үйренуге мүмкіндік болды.
"Осы аумақта ұзақ жыл қызмет еткен ардагерлердің тәжірибесі өте құнды. Кәрім Қалиевпен бірге жұмыс істеу мен үшін үлкен мәртебе. Ол – өз ісінің кәсіби маманы ғана емес, нағыз учаскелік инспектор қандай болуы керектігін көрсететін үлгі. Оның ақыл-кеңесі мен тәжірибесі алдағы қызметімде көп көмектесетініне сенімдімін", – деді полиция капитаны Асылжан Айтқали.
Қызметтен кеткеніне бес жыл өтсе де, ардагердің өзі еңбек еткен аумақпен байланысы үзілген жоқ. Оның қайта оралуы нағыз кәсібилік қызметтегі жыл санымен өлшенбейтінін тағы бір мәрте көрсетті. Кәсіби тәжірибе, атқарған іс пен жинаған білім кейінгі буынға беріліп, жалғасын табады.