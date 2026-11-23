Қазақстандықтар киік етін сатып алуға асығар емес – Ауыл шаруашылығы министрлігі не дейді
Фото: wikimedia/Saken Dildakhmet
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Назгүл Хатепова 2026 жылғы 23 қарашада Құрылтайда өткен брифингте Қазақстанда киік еті қалай өңделіп жатқанын және кәсіпорындардың өндіріс көлемін неліктен қысқартқанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер бұған дейін Қазақстанның жеті өңірінде киік етін өңдеуді жолға қою жоспарланғанын еске салды. Олар бұл жоспардың орындалған-орындалмағанын және қай өңірлерде киік етін өңдей бастағанын сұрады.
"Иә, Экология министрлігі хабарлағандай, былтыр киік етін өңдеу басталды. Бұл іске ірі өңдеу кәсіпорындарымыз кірісті. Мәселен, Батыс Қазақстандағы "Кублей" компаниясы былтыр киік етін өңдеп, өнімін ішкі нарыққа шығара бастады. Алайда ішкі нарықта сұраныс төмендеді. Сол себепті биыл кәсіпорындар өңдеу көлемін қысқартты. Қазір Ұлытау облысында киік етін өңдейтін бір кәсіпорын бар", – деді Назгүл Хатепова.
Журналистер биыл басқа өңірлерде де киік етін өңдеуді дамыту жоспарда бар ма деп сұрады. Вице-министр мұның бәрі сұранысқа байланысты екенін айтты. Ал "Өзіңіз киік етінен дәм татып көрдіңіз бе?" деген сұраққа ол "Өкінішке қарай, жоқ" деп жауап берді.
2026 жылғы 23 қазанда "Грэм Нортон шоуы" атты әзіл-сықақ ток-шоуының кезекті шығарылымы эфирге шықты. Бағдарлама қонағы болған Ұлыбритания тағының бірінші мұрагері ханзада Уильям эфирде Қазақстандағы киік санының қайта қалпына келуі туралы айтты.
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