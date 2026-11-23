Қазақстанда оңтүстік және орталық өңірлерді байланыстыратын тасжол ашылды
Үкіметтің мәліметінше, осы учаскенің пайдалануға берілуімен елдің оңтүстік және орталық өңірлерін байланыстыратын 400 шақырымдық тасжолды қайта жаңарту жұмыстары толық аяқталды.
Қызылорда – Жезқазған автожолын қайта жаңарту жұмыстары Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биыл қаңтарда Ұлттық құрылтайдың V отырысында берген тапсырмасына сәйкес жүргізілді. Президент 2026 жылдың соңына дейін тасжолдың бүкіл бойында көлік қозғалысын ашуды тапсырған еді.
Жоба аясында 4 млн текше метрге жуық топырақ жұмыстары жүргізіліп, 1 млн тонна құм мен қиыршықтас қоспасы, сондай-ақ 650 мың тонна ұсақталған тас пен құм қоспасы пайдаланылды және 1,3 млн тонна асфальтбетон төселді. Сонымен қатар төрт көпір, 78 су өткізу құбыры және мал айдап өтуге арналған 18 өткел салынды. Құрылыс жұмыстарына 1,2 мыңға жуық маман мен 800 бірлік техника жұмылдырылды.
"Қызылорда – Жезқазған жобасы – Мемлекет басшысының көлік инфрақұрылымын дамыту жөніндегі тапсырмаларының нақты нәтижесі. Қызылорда – Ақтөбе, Қарағанды – Жезқазған және Арал – Каспий бағыттарындағы жобалармен бірге оңтүстік, орталық және батыс өңірлерді байланыстыратын заманауи көлік желісін қалыптастырып жатырмыз. Біз жай ғана жол салып жатқан жоқпыз, ел экономикасының көлік негізін қалыптастырудамыз", — деді Әсел Жанасова.
Өткен жылы Қызылорда облысындағы ұзындығы 192 шақырым болатын қайта жаңғыртылған учаскеде көлік қозғалысы ашылған еді. Ал Ұлытау облысындағы учаскенің пайдалануға берілуі Қызылорда – Жезқазған автожолын жаңғырту жұмыстарының толық аяқталғанын білдіреді.
Бұған дейін жолдың жағдайы сын көтермей, ұзақ жылдар бойы елдегі күрделі көлік бағыттарының бірі болып келді. Оны қайта жаңғырту өңірлер арасындағы қатынасты жақсартуға, жол қауіпсіздігін арттыруға және жолаушыларға қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.
Жаңартылған жол жол жүру уақытын қысқартып, жолаушылар мен жүк тасымалының сапасын арттырады. Сондай-ақ өңірлер арасындағы көлік қатынасын жақсартып, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тың серпін береді.
2026 жылғы 19 қарашада Қазақстанның оңтүстік-батысында төрт жолақты жаңа айналма жол салынып жатқаны хабарланған еді. Жаңа жол ашылғанда транзиттік көліктер Қызылорданы айналып өтеді деп күтілуде. Құрылысты 2028 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.