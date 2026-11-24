Жол жөндеу құны 186 млн теңгеге негізсіз қымбаттаған: прокуратура заңбұзушылықты анықтады
Фото: Zakon.kz
Жамбыл көлік прокуратурасы Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Қорғас тасжолының Құйық асуындағы учаскесін жөндеу кезінде бағаның негізсіз көтерілгенін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жол төсемін нығайтуға арналған геоторды сметаға бір шаршы метрі 3 544 теңгеден енгізген. Ал нормативтік баға 2 579 теңге болған. Соның салдарынан жөндеу жұмыстарының құны 185,9 млн теңгеге негізсіз қымбаттаған. Бұл туралы 2026 жылғы 23 қарашада Бас көлік прокуратурасы хабарлады.
Заңбұзушылық тексеру барысында анықталған. Прокуратураның араласуынан кейін қосылған құн салығын қоса есептегенде, бюджетке 191,3 млн теңге қайтарылды.
Бұған дейін, 2026 жылғы 13 қарашада Қауіпсіздік кеңесінің жедел кеңесінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев түрлі деңгейдегі басшыларға қатысты сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтары туралы барлық ақпарат жедел әрі мұқият тексерілетінін мәлімдеген еді.
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