Өмір үшін 101 күндік күрес – Алматы дәрігерлері ана мен шала туған сәбиін аман алып қалды
Жүкті әйел ауыр преэклампсиямен Алматыдағы №2 қалалық перинаталдық орталыққа шұғыл жеткізілген. Ана мен баланың өміріне қауіп төнгендіктен, дәрігерлер дереу кесарь тілігін жасаған.
Қыз бала жүктіліктің 31-аптасында дүниеге келген. Құрсақта дамуы тежелген сәбидің туған кездегі салмағы 990 грамм, бойы 31 сантиметр болған.
Сәбиге өмірінің алғашқы минуттарынан бастап қарқынды ем қажет болды. Ол жаңа туған нәрестелерге арналған жансақтау бөлімінде 75 күн жатты. Осы уақыттың 56 тәулігінде сәби өкпені жасанды желдету аппаратына қосылды. Тағы 15 күн бойы дәрігерлер оның тыныс алуын СИПАП аппаратының көмегімен қолдады.
Сәбидің кеуде қуысына сұйықтық жиналғандықтан, дәрігерлер неонаталдық хирургпен бірлесіп қосымша ем жүргізді. Нәресте бронх-өкпе дисплазиясына байланысты да ем алды.
Дәрігерлер мен мейіргерлер сәбидің жағдайын тәулік бойы бақылап, емін жалғастырды. Біртіндеп оның жағдайы жақсарып, салмақ қоса бастады.
Көзіне жас алған ана өзінің де, қызының да өмірін сақтап қалған медицина қызметкерлеріне алғыс айтты. Ол орталық басшылығына, дәрігерлер мен мейіргерлерге осы күндері көрсеткен қамқорлығы мен қолдауы үшін ризашылығын білдірді.