Елімізде медициналық туризм дамыса, стоматологиялық қызметтер қымбаттай ма
Фото: pexels
2026 жылғы 25 қарашада Құрылтайда өткен брифингте Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев медициналық туризмнің дамуы қазақстандықтар үшін медициналық қызметтердің бағасына қалай әсер етуі мүмкін екенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тимур Сұлтанғазиевтің айтуынша, Қазақстанға стоматологиялық қызмет алу үшін негізінен алыс шетелдерден келеді.
"Мысалы, ол жақта стоматологиялық қызметтердің, айталық, импланттың бағасы 10 мың доллар немесе еуро тұрады. Ал қандай да бір тексеруден Қазақстанда әлдеқайда арзан өтуге болады, оның үстіне сапасы да еш кем түспейді. Басқа медициналық қызметтерді алу үшін негізінен Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресей азаматтары келеді. Медициналық туристердің 80 пайызына дейін көрші елдерден келеді", – деді ол.
Журналистер медициналық туризмнің дамуы мен шетелдік пациенттер санының артуы Қазақстандағы стоматологиялық қызметтердің қымбаттауына әкелмей ме деп сұрады.
"Жоқ, біз бұдан қорықпаймыз. Бірақ бүгінде стоматологиялық көмек нарық деңгейінде реттелетінін айту керек. Денсаулық сақтау министрлігі бағаны реттемейді. Керісінше, шетел азаматтарын медициналық қызмет алуға тарту стоматологиялық кабинеттерде жұмыс істейтін мамандардың лайықты табыс табуына мүмкіндік береді деп санаймыз. Стоматологиялық клиникаларға қосымша қаржы көзі түседі. Егер айтарлықтай қосымша табыс көзі пайда болса, отандық пациенттер үшін бағаны көтерудің не қажеті бар?" – деп түйіндеді ол.
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