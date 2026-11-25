Қазақстанға циклон жақындап келеді: 26 қарашада қар, жаңбыр жауып, жел күшейеді
Фото: unsplash
2026 жылғы 26 қараша, бейсенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, бұл күні ел аумағындағы ауа райына солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттар әсер етеді.
Болжам бойынша, елдің солтүстік-батысында қатты жауын-шашын болуы мүмкін.
"Республика аумағының басым бөлігінде жел күшейіп, көктайғақ болады", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.
Солтүстік-батыстың, солтүстіктің және оңтүстіктің жекелеген аудандарында жаяу бұрқасын соғады.
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