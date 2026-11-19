20 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады
Фото: akorda.kz
Жұма, 20 қарашада Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі. Антициклон жотасының әсерінен елдің солтүстігі мен шығысында ғана жауын-шашын күтілмейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК-ның 2026 жылғы 20 қарашаға арналған болжамында айтылған.
"Атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болып, жаңбыр мен қар жауады. Ел аумағында тұман түседі. Солтүстік-батыста және солтүстікте көктайғақ болып, батыста, оңтүстікте және орталықта жел күшейеді", – деп хабарлады "Қазгидрометтің" баспасөз қызметі.
Синоптиктердің болжамынша, үш облыстың кей аумақтарында өрт қаупі жоғары болады:
- Қызылорда облысының оңтүстік-батысы мен солтүстік-шығысында;
- Алматы облысының солтүстігінде;
- Жетісу облысының оңтүстік-шығысында.
Бұған дейін синоптиктер 20–22 қарашада Астана, Алматы және Шымкент қалаларында қандай ауа райы болатынын хабарлаған еді.
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