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Қоғам

11 қарашада Қазақстанның оңтүстігі мен шығысында жаңбыр мен қар жауады

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 16:50 Фото: Zakon.kz
Сәрсенбі, 2026 жылғы 11 қарашада, Қазақстан аумағының басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. "Қазгидромет" РМК болжамынша, елдің оңтүстігі мен шығысында кей жерлерде жауын-шашын мол түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Антициклон жотасының ықпалынан елдің қиыр батысы мен солтүстік-батысында ғана жауын-шашын болмайды.

"Атмосфералық фронттардың әсерінен Қазақстан аумағының басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауады. Оңтүстік пен шығыста қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Ел аумағында жел күшейіп, тұман түседі. Солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстікте және орталықта көктайғақ болады", – деп хабарлады "Қазгидрометтің" баспасөз қызметі.

Сонымен қатар бірқатар өңірде өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.

Синоптиктер мына аумақтарды атады:

  • Қызылорда облысы;
  • Алматы облысының батысы, оңтүстігі мен шығысы;
  • Жетісу облысының оңтүстігі, шығысы мен орталығы;
  • Жамбыл облысының солтүстігі, оңтүстігі мен шығысы.

Бұған дейін Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті 11 қарашаға дауылды ескерту жариялаған еді. Кейін қала әкімдігі Алматыда 10 қараша күні кешке басталатын жауын-шашын 12 қарашаға қараған түнге дейін созылатынын ескертті.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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