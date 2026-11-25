Тоқаев пен Путин Кремльде кездесті
Сурет: akorda.kz
Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің кездесуі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Президенттер цифрландыруды және жасанды интеллектіні дамыту мәселелерін, сондай-ақ ертең өтетін AI Journey 2026 халықаралық конференциясын талқылады.
Сонымен қатар екіжақты саяси және сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жай-күйіне баса мән берілді.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге жұмыс сапарымен барғанын хабарлаған едік.
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