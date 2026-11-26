Қазақмысқа жұмысқа орналастырамын деп ақша алған үш дерек анықталды
Корпорацияның мәліметінше, 2026 жылғы қарашада анықталған деректер бойынша алаяқтық және коммерциялық параға сатып алу баптарымен үш қылмыстық іс тіркелген. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр.
"Қазақмыс" жұмысқа қабылдау тек ашық конкурстық іріктеу арқылы жүзеге асатынын және бұл қызметтің тегін екенін ескертті. Барлық бос жұмыс орны корпорацияның ресми мансап порталында жарияланады.
Компания өкілдері үміткерлерді іріктеудің ешбір кезеңінде ақша немесе сыйақы талап етілмейтінін атап өтті. Сондай-ақ жұмысқа орналастыруға кепілдік беретін делдалдардың ұсыныстарына сенбеуге және оларға ақша бермеуге шақырды.
Күдікті ұсыныстар немесе заңсыз әрекеттер туралы SENIM жедел желісінің 8-800-080-8089 нөміріне (қоңырау шалу тегін) немесе құқық қорғау органдарына хабарлауға болады.
Корпорация жұмысқа қабылдау кезіндегі заңсыз әрекеттердің алдын алу және жолын кесу үшін құқық қорғау органдарымен бірлесіп жұмысын жалғастыратынын мәлімдеді.