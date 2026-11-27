Қазақстанда иммигранттардың келгені туралы хабарлау қағидалары өзгерді
Құжаттың атауы өзгерді. Енді ол "Қабылдаушы тұлғалардың өздерінде болатын иммигранттар туралы ақпарат беру, сондай-ақ шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өту қағидалары" деп аталады. Қағидалар жаңа редакцияда жазылды.
Жаңа редакцияға сәйкес, иммигрантқа тұратын орын берген қабылдаушы тұлға ол келген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы ішкі істер органдарына хабарлауға міндетті.
Хабарламаны үш тәсілдің бірімен беруге болады:
- Қағаз түрінде. Хабарлама mvd.gov.kz сайтында көрсетілген мекенжай бойынша тікелей ішкі істер органдарына тапсырылады.
- "Бүркіт" бірыңғай цифрлық жүйесінің визалық-көші-қон порталы арқылы. Қабылдаушы тұлға жеке электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдаланып, хабарламаны vmp.gov.kz немесе egov.kz сайты арқылы жібереді.
- "e-Qonag" цифрлық жүйесі арқылы. Осы жүйенің пайдаланушылары хабарламаны eqonaq.kz сайты арқылы жібере алады.
Иммигрант Қазақстандағы уақытша тұрғылықты жерін ауыстырса, қабылдаушы тұлға бұл туралы үш жұмыс күні ішінде ішкі істер органдарына хабарлайды.
Хабарламадағы мәліметтердің дұрыстығына және хабарламаның уақытылы берілуіне қабылдаушы тарап жауапты.
Қағидаларға сәйкес, иммигранттар Қазақстан аумағында шетел азаматтарының баруына ашық жерлерде еркін жүріп-тұра алады.
Қазақстан арқылы транзитпен өтетін иммигранттардың елге кіруі үшін Қазақстанның транзиттік визасы ресімделеді.
Үшінші елге кіруге жарамды құжаттары (визасы) бар шетел азаматтарына Қазақстан аумағы арқылы транзитпен өтуге бес тәуліктен аспайтын мерзімге рұқсат етіледі.
Шетел азаматы Қазақстан арқылы өз елімен визасыз кіру туралы келісім жасасқан мемлекетке бара жатса, Қазақстанның транзиттік визасын ресімдейді.
Бұйрық 2026 жылғы 7 желтоқсанда күшіне енеді.