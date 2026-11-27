Қазақстанды қолайсыз ауа райы жайлады: ТЖМ жүргізушілерге үндеу жасады
Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) 2026 жылғы 27 қарашада ауа райының қолайсыздығына байланысты қауіпсіздік ережелерін еске салды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, қатты жел, көктайғақ, қар жаууы және температураның күрт өзгеруі түрлі төтенше жағдайларға себеп болуы мүмкін.
Келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге мынадай сақтық шараларын сақтау ұсынылды:
- Қолайсыз ауа райы кезінде мүмкіндігінше үйден шықпаңыз.
- Ағаштардан, жарнамалық тақталардан, электр желілерінен және басқа да орнықсыз құрылымдардан аулақ жүріңіз.
- Жүргізушілер қауіпсіз жылдамдықты таңдап, көліктер арасындағы қашықтықты сақтап, жол жабынының жағдайын ескеруі керек.
- Жаяу жүргіншілер тротуарлар мен жаяу жүргіншілер өткелдерінде, әсіресе көктайғақ кезінде мұқият болуы қажет.
- Жылыту құралдарын қараусыз қалдырмай, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз.
Сондай-ақ ТЖМ төтенше жағдай туындаған кезде бірыңғай 112 нөміріне дереу хабарласу керегін еске салды.
Қазақстандықтар хабарласқан кезде мына мәліметтерді хабарлауы маңызды:
- нақты орналасқан жерін немесе автожолдың шақырымын;
- оқиғаның сипатын;
- көмекке мұқтаж адамдардың санын;
- зардап шеккендердің бар-жоғын;
- байланыс телефонын.
"Егер көлігіңіз қар құрсауында қалып қойса немесе ауа райының қолайсыздығына байланысты қозғалысты жалғастыра алмасаңыз, өзіңізді қосымша қауіпке төндірмеңіз. Мүмкіндігінше көліктен шықпай, орналасқан жеріңіз туралы 112 нөміріне хабарлап, көмекті күтіңіз. Жолға шықпас бұрын ауа райы болжамы мен жол жағдайы туралы ескертулерді тексеріңіз. Қауіпсіздік шараларын сақтау және көмекке уақтылы жүгіну адам өмірін сақтап қалуы мүмкін", – деп ескертті ТЖМ өкілдері.
Бұған дейін Қазақстан Ішкі істер министрлігі де азаматтарға маңызды үндеу жасаған болатын.
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