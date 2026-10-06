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Қоғам

Жаңбыр, қар және көктайғақ: ТЖМ қазақстандықтарға үндеу жасады

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 09:04 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) баспасөз қызметі қолайсыз ауа райына байланысты азаматтарға маңызды үндеу жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, сейсенбі, 2026 жылғы 6 қазанда республиканың басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Жаңбыр мен қар жауып, жел күшейеді, тұман түседі. Елдің солтүстік-батысында, солтүстігі мен шығысында көктайғақ болжанады, кей жерлерде жаяу бұрқасын соғуы мүмкін. Атап айтқанда, еліміздің ең ірі екі мегаполисінде мынадай ауа райы күтіледі:

  • Астанада күн бұлтты болады, жаңбыр мен қар жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +3…+5°C болады.
  • Алматыда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +13…+15°C болады.

Осыған байланысты ТЖМ ауа райы нашарлаған кезде сақталуға тиіс қауіпсіздік шараларын еске салды. Қатты жел соғып, жаңбыр немесе қар жауғанда, сондай-ақ күн күрт суытқанда қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды:

  • Мүмкіндігінше үй-жайда қалып, қажет болмаса, далаға шықпаңыз.
  • Ағаштардың, жарнамалық құрылымдардың, электр беру желілерінің және басқа да орнықсыз нысандардың жанында тұрмаңыз.
  • Жүргізушілерге жылдамдықты азайтып, арақашықтықты сақтау және жолда аса мұқият болу ұсынылады.
  • Қатты жел кезінде далада от жақпаңыз және ашық отты пайдаланбаңыз. Тіпті шағын жалынның өзі тез таралуы мүмкін.


"Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне қоңырау шалыңыз", – деп еске салды ведомство қазақстандықтарға.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бірқатар өңірінде 2026 жылғы 6 қазанға дауылды ескерту жариялаған болатын. Ескертуге сәйкес, ел аумағында қар мен жаңбыр жауып, -2°C-қа дейін үсік жүруі мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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