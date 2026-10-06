Жаңбыр, қар және көктайғақ: ТЖМ қазақстандықтарға үндеу жасады
Ведомствоның мәліметінше, сейсенбі, 2026 жылғы 6 қазанда республиканың басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы сақталады. Жаңбыр мен қар жауып, жел күшейеді, тұман түседі. Елдің солтүстік-батысында, солтүстігі мен шығысында көктайғақ болжанады, кей жерлерде жаяу бұрқасын соғуы мүмкін. Атап айтқанда, еліміздің ең ірі екі мегаполисінде мынадай ауа райы күтіледі:
- Астанада күн бұлтты болады, жаңбыр мен қар жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге жетеді. Ауа температурасы түнде 0…+2°C, күндіз +3…+5°C болады.
- Алматыда көшпелі бұлт шығады, жауын-шашын болмайды. Желдің жылдамдығы секундына 3–8 метр. Ауа температурасы түнде +5…+7°C, күндіз +13…+15°C болады.
Осыған байланысты ТЖМ ауа райы нашарлаған кезде сақталуға тиіс қауіпсіздік шараларын еске салды. Қатты жел соғып, жаңбыр немесе қар жауғанда, сондай-ақ күн күрт суытқанда қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау маңызды:
- Мүмкіндігінше үй-жайда қалып, қажет болмаса, далаға шықпаңыз.
- Ағаштардың, жарнамалық құрылымдардың, электр беру желілерінің және басқа да орнықсыз нысандардың жанында тұрмаңыз.
- Жүргізушілерге жылдамдықты азайтып, арақашықтықты сақтау және жолда аса мұқият болу ұсынылады.
- Қатты жел кезінде далада от жақпаңыз және ашық отты пайдаланбаңыз. Тіпті шағын жалынның өзі тез таралуы мүмкін.
"Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне қоңырау шалыңыз", – деп еске салды ведомство қазақстандықтарға.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның бірқатар өңірінде 2026 жылғы 6 қазанға дауылды ескерту жариялаған болатын. Ескертуге сәйкес, ел аумағында қар мен жаңбыр жауып, -2°C-қа дейін үсік жүруі мүмкін.