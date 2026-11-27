Ұлытау облысы Сәтбаев қаласында бір тәулікте абаттандыру қағидаларын бұзудың 6 дерегі анықталды
Тіркелген құқық бұзушылықтар қаланың санитарлық жағдайы мен қоғамдық орындардың тазалығына қатысты. Атап айтқанда, тұрғын үй аулаларына құрылыс материалдарын төгу және тұрмыстық қалдықтарды тиісті орындардан тыс жерге қалдыру фактілері анықталған.
Мәселен, бір тұрғын үйдің маңына құрылыс құмы төгілсе, басқа жағдайда көпқабатты үйдің кіреберісінде тұрмыстық қалдықтар қалдырылған. Мұндай әрекеттер ортақ пайдаланылатын аумақтардың тазалығын бұзып, өзге тұрғындарға қолайсыздық туғызады.
Жалпы, жыл басынан бері Жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйесі арқылы абаттандыру қағидаларын бұзудың 300-ге жуық дерегі анықталған.
Полиция тұрғындарды абаттандыру қағидаларын сақтауға, құрылыс материалдары мен тұрмыстық қалдықтарды арнайы бөлінген орындарға орналастыруға шақырады.
Қала тазалығы — ортақ жауапкершілік. Қоғамдық орындарды таза ұстау әр тұрғынның мәдениеті мен жауапкершілігін көрсетеді.