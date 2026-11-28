Тоқаев Албания Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайды Албанияның Тәуелсіздік күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент достық пен өзара түсіністікке негізделген екіжақты ықпалдастық одан әрі нығая беретініне сенім білдірді.
Қасым-Жомарт Тоқаев Байрам Бегайдың жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал Албания халқына бақ-береке тіледі.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам Әлиевке құттықтау жеделхатын жолдаған еді.
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