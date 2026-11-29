Астанада түнде -15 градусқа дейін аяз болады: үш мегаполистің бес күндік ауа райы болжамы
Астана
30 қараша: Аспанды бұлт торлайды, түнде қар жауып, жаяу бұрқасын соғады. Күндіз жауын-шашын болмайды. Түнде ауа температурасы -11...-13, күндіз -8...-10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрге жетеді.
1 желтоқсан: Аспанды бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Түнде ауа температурасы -13...-15, күндіз -8...-10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр.
2 желтоқсан: Аспанды бұлт торлайды. Түнде жауын-шашын болмайды, күндіз аздап қар жауып, жаяу бұрқасын соғады. Түнде ауа температурасы -13...-15, күндіз -8...-10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр.
3 желтоқсан: Аспанды бұлт торлап, аздап қар жауады. Түнде ауа температурасы -13...-15, күндіз -8...-10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр.
4 желтоқсан: Аспанды бұлт торлайды. Түнде аздап қар жауады, күндіз жауын-шашын болмайды. Түнде ауа температурасы -13...-15, күндіз -8...-10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 7-12 метр.
Алматы
30 қараша: Аспанды бұлт торлайды. Таңертең және күндіз мезгіл-мезгіл жаңбыр мен қар жауып, тұман түседі. Түнде ауа температурасы +1...+3, күндіз +5...+7 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
1 желтоқсан: Күн бұлтты болады. Мезгіл-мезгіл жаңбыр мен қар жауып, күндіз жауын-шашын кей уақытта қатты жауады. Тұман түседі. Түнде ауа температурасы 0...+2, күндіз +4...+6 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр, күндіз екпіні 13 метрге жетеді.
2 желтоқсан: Күн бұлтты болады. Жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын жауып, кей уақытта қатты жауады. Тұман түседі. Түнде ауа температурасы 0...+2, күндіз +4...+6 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр, екпіні 13 метрге жетеді.
3 желтоқсан: Күн бұлтты болады. Негізінен қар жауып, тұман түседі. Түнде ауа температурасы -2...0, күндіз +3...+5 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
4 желтоқсан: Күн бұлтты болады. Негізінен қар жауып, тұман түседі. Түнде ауа температурасы -2...0, күндіз +3...+5 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
Шымкент
30 қараша: Аспанды бұлт торлайды. Түнде жауын-шашын болмайды, күндіз жаңбыр жауады. Түнде ауа температурасы +3...+5, күндіз +8...+10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 3-8 метр.
1 желтоқсан: Аспанды бұлт торлайды. Түнде жаңбыр жауып, тұман түседі, күндіз жауын-шашын болмайды. Түнде ауа температурасы +4...+6, күндіз +8...+10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 5-10 метр.
2 желтоқсан: Аспанды бұлт торлайды, жауын-шашын болмайды. Түнде тұман түседі. Ауа температурасы түнде +3...+5, күндіз +8...+10 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 2-7 метр.
3 желтоқсан: Аспанды бұлт торлайды. Түнде жауын-шашын болмайды, күндіз жаңбыр жауады. Түнде ауа температурасы +3...+5, күндіз +10...+12 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 2-7 метр.
4 желтоқсан: Аспанды бұлт торлап, мезгіл-мезгіл жаңбыр жауады. Түнде тұман түседі. Түнде ауа температурасы +3...+5, күндіз +10...+12 градус болады. Желдің жылдамдығы секундына 8-13 метр.