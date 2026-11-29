Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы басталды
Фото: Zakon.kz
29 қарашада сағат 07:00-де Қазақстанның барлық өңірінде барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлау учаскелері ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, сайлау 228 мәслихатта өтеді.
Оның ішінде 20-сы – облыстық, 38-і – қалалық, 170-і – аудандық мәслихат.
Жалпы саны 3 447 депутаттық мандат бөлінеді.
Еске салайық, бұған дейін Атырау облысында 278 сайлау учаскесі жұмысын бастағанын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript