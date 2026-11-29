Мәслихат депутаттарын сайлау аяқталды: сайлаушылардың 58,55 пайызы дауыс берді
Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлау аяқталды.
Орталық сайлау комиссиясының мәліметінше, 29 қараша сағат 20:00-дегі жағдай бойынша елдегі сайлаушылардың 58,55 пайызы дауыс берген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Орталық сайлау комиссиясы ұсынған алдын ала мәліметке сәйкес, өңірлердегі сайлаушылардың дауыс беру көрсеткіші мынадай:
- Астана қаласы – 42,92%;
- Абай облысы – 68,22%;
- Ақмола облысы – 56,08%;
- Ақтөбе облысы – 75,69%;
- Алматы облысы – 60,41%;
- Атырау облысы – 54,16%;
- Батыс Қазақстан облысы – 55,27%;
- Жамбыл облысы – 61,92%;
- Жетісу облысы – 74,09%;
- Қарағанды облысы – 56,42%;
- Қостанай облысы – 57,14%;
- Қызылорда облысы – 71,58%;
- Маңғыстау облысы – 61,86%;
- Павлодар облысы – 60,23%;
- Солтүстік Қазақстан облысы – 62,75%;
- Түркістан облысы – 77,58%;
- Ұлытау облысы – 54,61%;
- Шығыс Қазақстан облысы – 65,48%;
- Алматы қаласы – 37,70%;
- Шымкент қаласы – 44,72%.
Дауыс беру көрсеткіші ең жоғары Түркістан облысында тіркелді. Мұнда сайлаушылардың 77,58 пайызы дауыс берген. Ал ең төмен көрсеткіш Алматы қаласында – 37,70%.
Еске салайық, 29 қарашада Қазақстанның барлық өңірінде мәслихат депутаттарын сайлау өтті.
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