Димаш Құдайберген жағымды жаңалықпен бөлісті

Димаш Құдайберген 2025 жылғы 5 наурызда жанкүйерлерін жағымды жаңалықпен қуантты. Ол жақын арада су жаңа туындысының жарыққа шығатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Love Is Not Over Yet әннің премьерасы 7 наурызда барлық музыкалық платформаларда, ал бейнеклип Димаштың YouTube арнасында жарияланады.

Әншінің айтуынша, роликті Астана уақытымен 20:00-ден бастап көруге болады. Бұл ретте ол жанкүйерлерінен өз әсерлерімен бөлісуді сұрап, олардың қолдаулары үшін алғысын білдірді.

"Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын",- деп қосты әнші.

Жанкүйерлер әншіні премьерасымен құттықтап, ізгі тілектерін білдірді:

О керемет, міндетті түрде тыңдаймыз)

Тамаша, асыға күтіп жүрмін!

Жаңа туынды құтты болсын, биік белестерден көріне бер!

Қайда жүрсең де аман жүр...

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің жаңа әнін әлемнің түрлі еліндегі жанкүйерлері асыға күтіп отырғандығы хабарланған болатын.