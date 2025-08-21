28 жасар волейболшы Сабина Алтынбекова күтпеген мәлімдеме жасады
Сурет: Instagram/altynbekova_20
Қазақстанның ең көрікті волейболшысы – Сабина Алтынбекова Instagram желісінде жүрекжарды сырымен бөлісті. Спортшының айтуынша, волейболмен айналыса бастағанда оған ешкім сенбеген. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
20 тамызда жарияланған жазбаны 28 жастағы волейболшы былай деп бастайды: "Сенім. Еңбек. Мінез".
"Бір кездері кішкентай және арық Сабина спортзалға жаяу баратын, өйткені автобустар жанынан өтіп кете беретін. Мен әрдайым жаттығуға ерте келіп, соңғы болып кететінмін. Маған: "Қажет емес, қолыңнан келмейді, қарашы, добың тіпті торға жетпейді" деп айтатын. Бірақ мен сенімді болдым: егер табандылықпен еңбек етсең және берілмесең, бәрі міндетті түрде сәтті болады... Сол сәттен бастап қысым мен қызғаныш көбейді, сондай-ақ мені қолдаушылар да көбейді. Біреулер мені төмендету үшін бәрін жасады, ал кейбіреулер ақыл мен интуициясына сеніп, ештеңе тегін болмайтынын түсінді", – деп жазды Алтынбекова 2025 жылғы 20 тамызда.
Спортшы ақша, мәртебе және басқа да атақтар оны ешқашан алаңдатпағанын атап өтті.
"Мен жай ғана сүйікті ісімді істедім. Ешкім маған сенбеді, бірақ менің өзіме деген сенімім жеткілікті болды", – деді Сабина.
Мұны оқыған спортшының жанкүйерлері оған қолдау білдіріп, табыс тіледі. Ал, жастар жағы Сабинаны үлгі тұтатындарын да жасырмады.
- Сабина Жарайсың! Сені мақтан тұтамын!
- Керемет қайсар қызымыз! Арманыңа жете бер!
- Бағытың дұрыс. Қанатың талмасын, Айналайын!
- Жарайсың, құлыншақ! Алтындай асыл сұлу қазақтың батыр қызысың! Сені өте жақсы көремін!
Бұған дейін Жұлдыз Әбдікәрімованың бесінші мәрте ана атанғанын жазған болатынбыз.
