#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
542.67
638.89
6.51
Мәдениет және шоу-бизнес

Мәскеу мұрағатынан қазақ халқының сирек кездесетін күйі табылды

Мәскеу мұрағатынан қазақ халқының сирек кездесетін күйі табылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 16:25 Сурет: pexels
Орталық мемлекеттік кино-фотоқұжаттар және дыбыс жазбалары архивінде сыбызғышы Ысқақ Уәлиевтің орындауындағы халық күйі "Естек" пен Мұхит Мералыұлының әйгілі "Зәуреш" әні сақталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, бұл құнды мұралар "Архив–2025" мемлекеттік бағдарламасы аясында 2024 жылы Мәскеудегі Мемлекеттік фоноқұжаттар архивінен табылды.

Кей деректерге сүйенсек, сирек жазбалар 1930–1940 жылдары Мәскеуде өткен Қазақ әдебиеті мен өнерінің онкүндігі кезінде таспаға түсірілген.

"Бұл тарихи жазбалар қазақ халқының бай музыкалық мұрасын сақтап қана қоймай, сол кезеңде ұлттық өнердің бүкіл Одақ көлемінде жоғары бағаланғанын айғақтайды",- деп атап өтті ведомство.

Сол жылдары "Известия" газетінде жарияланған Н. Изгоевтің мақаласында:

"Қазақтар өздерімен бірге тек қазақ халқына ғана емес, баршаға жақын әрі түсінікті өнерді алып келді... Ұзақ сырлы қазақ әндерінде біз құрақтай желмен тербетілген даланың үнін естідік", – деп жазылған.

Тарихи жазбалар 2024 жылы ресми түрде ҚР Ұлттық архивінің қорына енгізілді.

Бұған дейін Amre-нің "Интервидение" байқауынан кейін маңызды мәлімдеме жасағанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық мектептерде алғаш рет стоматологиялық кабинеттер ашылды
17:56, 11 қыркүйек 2025
Қазақстандық мектептерде алғаш рет стоматологиялық кабинеттер ашылды
Фермадан экспортқа дейін: Президент Жолдауынан кейін Қазақстан ауыл шаруашылығында не өзгерді
10:21, 03 қыркүйек 2025
Фермадан экспортқа дейін: Президент Жолдауынан кейін Қазақстан ауыл шаруашылығында не өзгерді
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
11:34, 28 тамыз 2025
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: