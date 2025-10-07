Димаш Нью-Йорктегі концертінен кейін жағымды жаңалық хабарлады
Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Халық әртісі Димаш Құдайберген әлемдегі басты сахналардың бірі Madison Square Garden-де өнер көрсеткен алғашқы қазақ ретінде тарихта қалды. Әнші концерттен алған әсері жайлы өзінің әлеуметтік желідегі парақшаларында бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Димаш желіге жүктеген бейнежазбада келесідей мәтін жазылған:
"Нью-Йорк. МЭДИСОН САХНАСЫ. Мыңдаған жүректер. Бір тыныс. Бұл түн тарихта да, менің жадымда да мәңгі қалады. Бұл жолды менімен бірге жүріп өткен – менің командама, музыканттарға, көрермендерге және осы сапарға сенгендердің барлығына, алғысымды білдіремін. Музыка бізді біріктірді – Қазақстаннан Америкаға дейін, жүректен-жүрекке, жаннан-жанға. Біз осы концерт туралы, бәріміз бастан кешкен – саяхат пен энергия жайлы деректі фильм түсірдік. Жақында...",- деп жазды ол.
Бұл жаңалықты оқырмандар жылы қабылдады:
- Тамаша! Концертке бара алмап едім, бұл керемет мүмкіндік!
- Асыға күтемін!
- Керемет боларысына күмәнім жоқ)
- Бүгінгі күннің ең жақсы жаңалығы болды!
- Супер! Бұл сөзсіз жоғары деңгейдегі фильм болмақ!
- Сәттілік! Концерт ғажайып өтті! Енді фильмді күтемііз!
Бұған дейін Қазақстан әнұраны Нью-Йорк төрінде шырқалғанын жазғанбыз. Толығырақ сілтеме арқылы оқи аласыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript