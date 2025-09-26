#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген Нью-Йоркте өткізетін концертіне қызу дайындық үстінде

Димаш Құдайберген Нью-Йоркте өткізетін концертіне қызу дайындық үстінде , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.09.2025 09:35 Сурет: dimashnews
Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген әлемдегі ең беделді алаңдардың бірі – Нью-Йорктегі Madison Square Garden-де өнер көрсетуге дайындалып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұйымдастырушылар 25 қыркүйекте Instagram парақшасында концертке 10 күн қалғанын және билеттер саны шектеулі екенін мәлімдеді.

Stranger деп аталатын шоу 5 қазан күні өтеді. Аренада қазірдің өзінде әртістің есімі жазылған афишалар ілінген.

Желіде жарияланған жазбада: "Концертке 10 күн қалды. Қалған билеттер саны шектеулі",- деп жазылған.

Бұған дейін Қайрат Нұртастың өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бишімбаевтың ісінен кейін танымал болған прокурор Динара Сәтжанға сұхбат берді
10:11, Бүгін
Бишімбаевтың ісінен кейін танымал болған прокурор Динара Сәтжанға сұхбат берді
"Димашқа ма, әлде "Қайратқа" ма?": Қазақстандықтар Джеки Чанның Алматыға келу себебін болжауда
16:50, 25 қыркүйек 2025
"Димашқа ма, әлде "Қайратқа" ма?": Қазақстандықтар Джеки Чанның Алматыға келу себебін болжауда
Say Mo мен Нұрболат Абдуллиннің дуэты желіде шуға айналды
14:17, 25 қыркүйек 2025
Say Mo мен Нұрболат Абдуллиннің дуэты желіде шуға айналды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: