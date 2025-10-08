#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген АҚШ-та өткен концертінен кейін көпшілікке ризашылығын білдірді

Димаш Құдайбергеннің АҚШ-тағы концерті , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 10:00 Сурет: dimashnews
Қазақстандық әнші Димаш Құдайберген Madison Square Garden-де өткен концертінен кейін тыңдармандарына алғысын білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әнші осы арманын орындауда қолдау көрсеткен командасына, музыканттарға, көрермендер мен бұл сапарға сенім артқан әрбір жанға алғысын білдірді.

"Музыка бізді біріктіріп, соның нәтижесінде Қазақстаннан Америкаға дейін, жүректен жүрекке, жаннан жанға жетеледі", – деп ол Нью-Йорктегі концерттен кейін өзінің Instagram парақшасында өз ойымен бөлісті.

Сол кештің финалында Димаш өзінің авторлық туындысын – үш жылдан астам уақыт бойы жазылған, төрт ірі конфессияның музыкалық және тарихи элементтері тоғысқан шығармасын орындап берді.

Сурет: dimashnews

Madison Square Garden залындағы көрермендер туындыны көздерінде жас алып, қолдарын жүректеріне қойған күйі орындарынан тік тұрып тыңдады. Қошемет толастамай залдың да, көрерменнің де әншіге деген терең ризашылық пен бейбіт өмірге деген ортақ тілеуін білдіргендей еді.

Димаш Құдайберген ерекше толқып, көп сөзге бармастан, бар сезімін "Бізге бейбітшілік керек…" деген бір ғана сөйлеммен жеткізді.

Бұған дейін Қазақстан әнұраны Нью-Йорк төрінде шырқалғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайберген АҚШ-та концерт өткізбек
09:55, 28 мамыр 2025
Димаш Құдайберген АҚШ-та концерт өткізбек
Димаш Құдайберген Нью-Йоркте өткізетін концертіне қызу дайындық үстінде
09:35, 26 қыркүйек 2025
Димаш Құдайберген Нью-Йоркте өткізетін концертіне қызу дайындық үстінде
Димаш Нью-Йорктегі концертінен кейін жағымды жаңалық хабарлады
10:37, 07 қазан 2025
Димаш Нью-Йорктегі концертінен кейін жағымды жаңалық хабарлады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: