Джеки Чан Қазақстанда түсірілетін фильмнің режиссерін таңдады
Salem Entertainment медиакомпаниясының Instagram парақшасындағы мәліметке сәйкес, Джеки Чан өзі каскадер мен ұрыс көріністерінің қоюшы режиссерін және басты режиссерді таңдаған. Бұл міндет Роберт Кунға жүктелді.
Роберт Кун – Disney, Paramount, Universal және 20th Century Fox секілді әйгілі шетелдік студиялармен жұмыс істеген қазақстандық кинематографистердің бірі. Ол "Майор Гром: Игра", "Особо опасен", "Ол – айдаһар", "Президент Линкольн: Вампирлердің аңшысы" және басқа да фильмдердің экшн-сахналарын қоюға қатысқан.
Танымал франшизаның жаңа бөлімін түсіру 2026 жылдың көктемінде басталады.
Сонымен қатар Испаниядағы қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері Барселонада өтетін оның алдағы концертіне арналған көшедегі жарнамалық науқанды іске қосты.