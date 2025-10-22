#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
538.56
625.65
6.62
Мәдениет және шоу-бизнес

Джеки Чан Қазақстанда түсірілетін фильмнің режиссерін таңдады

Джеки Чан Қазақстанда түсірілетін фильмнің режиссерін таңдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 09:21 Сурет: Instagram/robertkun
Zakon.kz хабарлауынша, басты рөлде Джеки Чан ойнайтын "Доспехи Бога: Ультиматум" ("Armour of God: Ultimatum") атты жаңа фильмнің режиссері белгілі болды.

Salem Entertainment медиакомпаниясының Instagram парақшасындағы мәліметке сәйкес, Джеки Чан өзі каскадер мен ұрыс көріністерінің қоюшы режиссерін және басты режиссерді таңдаған. Бұл міндет Роберт Кунға жүктелді.

Роберт Кун – Disney, Paramount, Universal және 20th Century Fox секілді әйгілі шетелдік студиялармен жұмыс істеген қазақстандық кинематографистердің бірі. Ол "Майор Гром: Игра", "Особо опасен", "Ол – айдаһар", "Президент Линкольн: Вампирлердің аңшысы" және басқа да фильмдердің экшн-сахналарын қоюға қатысқан.

Танымал франшизаның жаңа бөлімін түсіру 2026 жылдың көктемінде басталады.

Сонымен қатар Испаниядағы қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері Барселонада өтетін оның алдағы концертіне арналған көшедегі жарнамалық науқанды іске қосты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Джеки Чан "Каратэ-бала" фильміне түсті
09:54, 18 желтоқсан 2024
Джеки Чан "Каратэ-бала" фильміне түсті
Джеки Чан 2024 жылғы Паралимпиада алауының эстафетасына қатысады
13:51, 26 тамыз 2024
Джеки Чан 2024 жылғы Паралимпиада алауының эстафетасына қатысады
Джеки Чан фильмдердегі трюктерді өзі орындауды қашан тоқтататынын айтты
12:55, 13 мамыр 2025
Джеки Чан фильмдердегі трюктерді өзі орындауды қашан тоқтататынын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: