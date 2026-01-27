#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
502.27
597.15
6.57
Мәдениет және шоу-бизнес

2026 жылы елімізде әлемдік деңгейдегі қандай жұлдыздардың концерті өтеді

Николь Шерзингер, 2026, концерт, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.01.2026 20:24 Сурет: Instagram/nicolescherzinger
Үкімет бірқатар әлемдік атақты адамдардың елімізге келіп, концерт қоятынын жариялады және 2026 жылы туризмді дамыту жоспарларымен де бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы 12 айда ел азаматтарына Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста Раймс сияқты және тағыда басқа әлемдік жұлдыздардың қатысуымен ірі концерттік іс-шараларын тамашалау мүмкіндігі туындап отыр.

Сонымен қатар, Үкіметтің мәліметінше, мәдени, этномәдени, спорттық, экологиялық және гастрономиялық бағыттағы іс-шараларды қамтитын бірыңғай іс-шаралар күнтізбесі қалыптастырылып қойған.

"Барлық аймақтарды қамтитын 55 негізгі іс-шара таңдап алынды. 2026 жылы Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста Раймс сияқты және тағыда басқа әлемдік жұлдыздардың қатысуымен ірі концерттік іс-шаралар өткізу жоспарлануда; фестиваль туризмін жобалау және ілгерілету бойынша арнайы штаб құрылды; Азия мен Таяу Шығыстағы мақсатты қалаларда, сондай-ақ Мумбай, Дубай, Шанхай, Сеул, Токио және Сингапурда 10 роуд-шоу өткізуді жоспарланған" делінеді арнайы мекеме есебінде.

Бұған дейін Алматы бюджеті Дженнифер Лопестің концертінен қанша табысқа кеңелгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
2026 жылы қандай жаңа заңдар қабылданады
11:51, 30 желтоқсан 2025
2026 жылы қандай жаңа заңдар қабылданады
Беларусьте 2026 жыл әйелдерге арналды
09:43, 03 қаңтар 2026
Беларусьте 2026 жыл әйелдерге арналды
Жаңа ережелер бойынша ипотека: 2026 жылы қазақстандықтарды не күтіп тұр
12:24, 12 қаңтар 2026
Жаңа ережелер бойынша ипотека: 2026 жылы қазақстандықтарды не күтіп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: