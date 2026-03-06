Энрике Иглесиас Қазақстанда концерт береді: қалалар мен күндері белгілі болды
Сурет: Instagram/enriqueiglesias
Танымал испан әншісі Энрике Иглесиас 2026 жылы Қазақстанға келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
6 наурызда әншінің Instagram парақшасында концерт өтетін қалалар мен күндері жарияланды:
- 3 қыркүйек – Астана, "Астана Арена"
- 5 қыркүйек – Алматы, Орталық стадион
- Билеттердің сатылымы 7 наурыздан басталады.
Айта кетейік, 2025 жылы Қазақстанда Backstreet Boys пен Jennifer Lopez концерт берген. Ал 2026 жылы елімізде Тимбалэнд, Николь Шерзингер, Баста Раймс және басқа да әлемдік жұлдыздардың концерті жоспарланған.
