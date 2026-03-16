Мәдениет және шоу-бизнес

Тимур Бекмамбетовтың фильмі мен Сильвестр Сталлоненің қызы Голливудтағы "ең нашарлар" тізіміне енді

Тимур Бекмамбетовтың фильмі мен Сильвестр Сталлоненің қызы Голливудтағы &quot;ең нашарлар&quot; тізіміне енді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 12:34 Сурет: pixabay
Продюсер Тимур Бекмамбетов түсірген "Война миров" фильмі мен Скарлет Роуз Сталлоне "Золотая малина-2026" антисыйлығының лауреаттары атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дәстүр бойынша, Оскар сыйлығын табыстау рәсімінің алдында Голливудтағы ең сәтсіз жұмыстарды атап өтетін "Золотая малина" антисыйлығының жеңімпаздары жарияланды. Солардың қатарында Тимур Бекмамбетов продюсерлік еткен "Война миров" фильмі де бар.

Бұл картина бірден бес номинация бойынша "жеңімпаз" атанды:

  • "Ең нашар фильм"
  • "Ең нашар режиссер"
  • "Ең нашар актер" – Айс Кьюб
  • "Ең нашар сценарий"
  • "Ең нашар приквел, ремейк немесе рип-офф"

Ал "Ең нашар актриса" атағы Ребел Уилсонға берілді. Сильвестр Сталлоненың қызы Скарлет Роуз Сталлоне "Стрелки" фильміндегі рөлі үшін "Ең нашар екінші пландағы актриса" деп танылды.

Сондай-ақ "Белоснежка" фильміндегі компьютерлік гномдар "Ең нашар екінші пландағы актерлер" атанды.

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері Испания жағалауын қазақ ауылына айналдырғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Шатырдағы екеу" фильмі Үндістандағы кинофестивалде екі аталым бойынша жеңімпаз атанды
14:06, 07 қаңтар 2025
"Шатырдағы екеу" фильмі Үндістандағы кинофестивалде екі аталым бойынша жеңімпаз атанды
"F1" фильмі Apple компаниясының ең табысты туындысы атанды
12:36, 08 шілде 2025
"F1" фильмі Apple компаниясының ең табысты туындысы атанды
Заңғар Нұрланұлы үздіктердің тізіміне енді
11:14, 03 ақпан 2026
Заңғар Нұрланұлы үздіктердің тізіміне енді
Почему организаторы топ-турнира в Майами обидели Елену Рыбакину
13:09, Бүгін
Почему организаторы топ-турнира в Майами обидели Елену Рыбакину
Стало известно, сколько фанатов "Актобе" прибыло в Алматы на матч с "Кайратом"
12:46, Бүгін
Стало известно, сколько фанатов "Актобе" прибыло в Алматы на матч с "Кайратом"
Сборная Узбекистана стала призёром первенства Азии и завоевала путёвку на ЧМ
12:20, Бүгін
Сборная Узбекистана стала призёром первенства Азии и завоевала путёвку на ЧМ
"Лучшая игра в карьере": мировой теннис огорчён поражением Рыбакиной от Соболенко
12:06, Бүгін
"Лучшая игра в карьере": мировой теннис огорчён поражением Рыбакиной от Соболенко
