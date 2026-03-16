"Оскар" сыйлығын табыстау рәсімі аяқталды
15 наурыздан 16 наурызға қараған түні Лос-Анджелес қаласындағы Dolby театрында Оскар сыйлығын табыстаудың 98-ші рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жылдың басты кинооқиғасы соңғы бір жылда әлемді таңғалдырған үздік фильмдерді, актерлерді және режиссерлерді анықтады. Әр номинация бойынша жеңімпаздар кинопремияның ресми әлеуметтік желілерінде жарияланды.
Осылайша, "Оскар-2026" сыйлығының негізгі жеңімпаздары:
- Үздік фильм – "Битва за битвой"
- Үздік ер адам рөлі – Майкл Б. Джордан ("Грешники")
- Үздік әйел рөлі – Джесси Бакли ("Хамнет")
- Үздік режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
- Үздік екінші пландағы ер адам рөлі – Шон Пенн ("Битва за битвой")
- Үздік екінші пландағы әйел рөлі – Эми Мадиган ("Орудия")
- Үздік түпнұсқа сценарий – "Грешники" (Райан Куглер)
- Үздік бейімделген сценарий – "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон)
- Үздік суретші-қоюшы жұмысы – Франкенштейн (Тамара Деверелл)
- Үздік операторлық жұмыс – "Грешники" (Отем Дюральд)
- Үздік анимациялық фильм – Кей-поп-охотницы на демонов
- Үздік шетелдік фильм – Сентиментальная ценность (Норвегия)
- Үздік визуалды эффектілер – Аватар: Пламя и пепел
- Үздік грим мен шаш үлгісі – "Франкенштейн"
- Үздік костюмдер – "Франкенштейн" (Кейт Хоули)
- Үздік монтаж – "Битва за битвой" (Энди Юргенсен)
- Үздік дыбыс – F1
- Үздік ән – Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов")
- Үздік саундтрек – "Грешники" (Людвиг Горанссон)
- Үздік деректі фильм – Мистер Никто против Путина
- Үздік қысқаметражды деректі фильм – Все пустые комнаты
- Үздік қысқаметражды ойын фильмі – Вокалисты және Два человека обмениваются слюной
- Үздік қысқаметражды анимациялық фильм – Девушка, плачущая жемчужинами
- Үздік кастинг – "Битва за битвой" (Кассандра Кулукундис).
Бұған дейін қазақстандық режиссер Тимур Бекмамбетовтың фильмі ең нашар туындылардың қатарына енгенін жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
