Мәдениет және шоу-бизнес

"Оскар" сыйлығын табыстау рәсімі аяқталды

&quot;Оскар&quot; сыйлығын табыстау рәсімі аяқталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 12:18 Сурет: oscars.org
15 наурыздан 16 наурызға қараған түні Лос-Анджелес қаласындағы Dolby театрында Оскар сыйлығын табыстаудың 98-ші рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жылдың басты кинооқиғасы соңғы бір жылда әлемді таңғалдырған үздік фильмдерді, актерлерді және режиссерлерді анықтады. Әр номинация бойынша жеңімпаздар кинопремияның ресми әлеуметтік желілерінде жарияланды.

Осылайша, "Оскар-2026" сыйлығының негізгі жеңімпаздары:

  • Үздік фильм – "Битва за битвой"
  • Үздік ер адам рөлі – Майкл Б. Джордан ("Грешники")
  • Үздік әйел рөлі – Джесси Бакли ("Хамнет")
  • Үздік режиссер – Пол Томас Андерсон ("Битва за битвой")
  • Үздік екінші пландағы ер адам рөлі – Шон Пенн ("Битва за битвой")
  • Үздік екінші пландағы әйел рөлі – Эми Мадиган ("Орудия")
  • Үздік түпнұсқа сценарий – "Грешники" (Райан Куглер)
  • Үздік бейімделген сценарий – "Битва за битвой" (Пол Томас Андерсон)
  • Үздік суретші-қоюшы жұмысы – Франкенштейн (Тамара Деверелл)
  • Үздік операторлық жұмыс – "Грешники" (Отем Дюральд)
  • Үздік анимациялық фильм – Кей-поп-охотницы на демонов
  • Үздік шетелдік фильм – Сентиментальная ценность (Норвегия)
  • Үздік визуалды эффектілер – Аватар: Пламя и пепел
  • Үздік грим мен шаш үлгісі – "Франкенштейн"
  • Үздік костюмдер – "Франкенштейн" (Кейт Хоули)
  • Үздік монтаж – "Битва за битвой" (Энди Юргенсен)
  • Үздік дыбыс – F1
  • Үздік ән – Golden ("Кей-поп-охотницы на демонов")
  • Үздік саундтрек – "Грешники" (Людвиг Горанссон)
  • Үздік деректі фильм – Мистер Никто против Путина
  • Үздік қысқаметражды деректі фильм – Все пустые комнаты
  • Үздік қысқаметражды ойын фильмі – Вокалисты және Два человека обмениваются слюной
  • Үздік қысқаметражды анимациялық фильм – Девушка, плачущая жемчужинами
  • Үздік кастинг – "Битва за битвой" (Кассандра Кулукундис).

Бұған дейін қазақстандық режиссер Тимур Бекмамбетовтың фильмі ең нашар туындылардың қатарына енгенін жазғанбыз.

