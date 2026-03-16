Алматыда 11 мың домбырашы бір мезетте күй орындамақ
Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Наурыз мейрамында 11 мың домбырашы Қазақстан рекордтар кітабына жаңа жетістік енгізбек, деп хабарлайды Zakon.kz.
Наурыз мерекесін атап өту аясында Білім басқармасы "Домбыра үні" атты ауқымды акция ұйымдастырады.
Қаланың 6-10 сынып оқушыларынан құралған 11 000 жас домбырашы бір мезетте күй орындап, ұлттық өнердің құдіретін паш етеді.
Акция 17 наурызда сағат 13:00-де "Алматы Аренада" өтеді.
Қала әкімдігінің хабарлауынша, бұл бастама Қазақстанда ұлттық аспапта бір мезетте күй орындаған ең ірі музыкалық шаралардың бірі болмақ.
