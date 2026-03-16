#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
486.2
557.82
6
Мәдениет және шоу-бизнес

Алматыда 11 мың домбырашы бір мезетте күй орындамақ

Алматыда 11 мың домбырашы бір мезетте күй орындамақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 21:45 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Наурыз мейрамында 11 мың домбырашы Қазақстан рекордтар кітабына жаңа жетістік енгізбек, деп хабарлайды Zakon.kz.

Наурыз мерекесін атап өту аясында Білім басқармасы "Домбыра үні" атты ауқымды акция ұйымдастырады.

Қаланың 6-10 сынып оқушыларынан құралған 11 000 жас домбырашы бір мезетте күй орындап, ұлттық өнердің құдіретін паш етеді.

Акция 17 наурызда сағат 13:00-де "Алматы Аренада" өтеді.

Қала әкімдігінің хабарлауынша, бұл бастама Қазақстанда ұлттық аспапта бір мезетте күй орындаған ең ірі музыкалық шаралардың бірі болмақ.

Айдос Қали
Астанада үш мың домбырашы бір мезетте күй шертіп, рекорд орнатты
17:57, 30 қазан 2024
Астанада үш мың домбырашы бір мезетте күй шертіп, рекорд орнатты
Маңғыстаулықтар Наурыз мерекесінде Гиннестің рекордтар кітабына енуге ниетті
14:40, 11 наурыз 2025
Маңғыстаулықтар Наурыз мерекесінде Гиннестің рекордтар кітабына енуге ниетті
Алматыда мыңдаған бала Наурыз мерекесіне орай бір уақытта күй орындады
11:49, 20 наурыз 2025
Алматыда мыңдаған бала Наурыз мерекесіне орай бір уақытта күй орындады
Главный тренер "Барыса" объяснил разгромное поражение от "Адмирала"
23:47, 16 наурыз 2026
Главный тренер "Барыса" объяснил разгромное поражение от "Адмирала"
Главный тренер "Кайрата" подвёл итоги победы над "Актобе" в КПЛ
23:35, 16 наурыз 2026
Главный тренер "Кайрата" подвёл итоги победы над "Актобе" в КПЛ
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после второго тура
23:10, 16 наурыз 2026
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после второго тура
Видеообзор матча КПЛ "Кайрат" - "Актобе" с победным голом Дастана Сатпаева
22:42, 16 наурыз 2026
Видеообзор матча КПЛ "Кайрат" - "Актобе" с победным голом Дастана Сатпаева
