Илья Ильиннің бір жасар қызы көпшіліктің көзайымына айналды
Қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин әлеуметтік желіде отбасылық видео жариялады. Онда оның бір жасар қызы Айли әртүрлі киім киіп, жас әнші Viola Antonova-ның "Это модно" әнінің әуенімен сән көрсеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бейнероликті спортшы өзінің Instagram парақшасында жарияланған.
"Сен біздің кішкентай сәнқойымызсың!" – деп жазды Илья Ильин.
Пікірлерде алғашқылардың бірі болып оның жары Татьяна жауап беріп, қызын еркелетіп "жұлдызымыз" деп атаған. Кейін жанкүйерлер де жылы лебіздерін жаудырып, пікірлер қалдырған.
- Әкесінен аумай қалған ғой!
- Сүйкімді-ақ!
- Балапан ғой, қандай тәтті!
- Өзі сондай сәнқой)
