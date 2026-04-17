Алматы облысында полицейлер әйелді құтқару үшін оның артынан жүгірді
Оқиға Алматы облысында болған. Кадрларда сауда орталығының ішінде әйел телефонмен сөйлесіп:
"Мұнда полиция, мені ұстап алды" деп айтатыны байқалады. Полицейлер оның қолындағы телефонды алуға тырысады, себебі ол алаяқпен сөйлесіп жатқанын түсіндіреді. Алайда әйел қарсылық көрсетіп, қашып кетуге әрекет жасайды.
Мәліметке сәйкес, әйел алаяқтарға СМС-кодты беріп үлгерген және олардың толық психологиялық ықпалында болған.
Қаскөйлер оны "құпия тергеу" жүргізіліп жатыр деп қорқытып, полицияны жау ретінде көрсеткен. Кадрларда әйелдің үрейленіп қашып жүргені, ал сол сәтте оның атына ірі көлемде несие рәсімдеуге әрекет жасалғаны айтылады. Полицейлердің жедел әрекетінің арқасында қайғылы жағдайдың алдын алу мүмкін болды.
Полицияның мәліметінше, мұндай жағдайлар жиі кездеседі, көбіне зардап шеккендер туралы туыстарының өзі хабар береді.
Осыған ұқсас оқиға Қостанайда да тіркелген: алаяқтардың арбауына түскен зейнеткер банк қызметкері мен полиция көмегінен бас тартып, оны кейін қала ішінде іздеуге тура келген.