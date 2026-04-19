Ресейлік әнші Сергей Лазарев Қазақстанға келмекші
Танымал ресейлік әнші Сергей Лазарев Қазақстанда екі концерт өткізуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әнші Астана мен Алматы қалаларында өтетін концерттерін өзінің ресми сайтында жариялаған.
Елордадағы концерт "Конгресс-центр" сахнасында өтеді деп жоспарланған. Фан-аймақтағы билет бағасы 30 мың теңгеден басталады.
Ал Алматыдағы концерт "Алматы Арена" кешенінде өтпек. Мұнда фан-аймақ билеттерінің бағасы 25 мың теңгеден басталады.
18 сәуір күні бұл ақпаратты Русское Радио Азия бағдарламалық директоры Малик Рузиев Instagram желісінде жариялап, концерттердің өтетінін растады.
