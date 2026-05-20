"Игра престолов" сериалының жұлдызы Қазақстанға келмекші
"Игра престолов" сериалында Джейме Ланнистер рөлін ойнаған танымал дат актері Николай Костер-Вальдау Астанада өтетін Comic Con фестивалінен кейін Қазақстанды аралап шығуды жоспарлап отырғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Comic Con Astana парақшасында жарияланған бейнежазбада актер Қазақстанға бұрын-соңды келмегенін, бірақ бұл ел туралы көп естігенін айтқан.
"Мен Астанада боламын. Comic Con-ға қонақ ретінде қатысамын", – деді Николай Костер-Вальдау.
Актер тек фестивальге қатысып қана қоймай, Қазақстанмен жақынырақ танысқысы келетінін де жеткізді. Оның елде қанша уақыт болатыны әзірге белгісіз, бірақ сапардан үлкен үміт күтетінін айтты.
"Мен осы керемет елді аралаймын", – деді ол.
Comic Con Astana — ТМД кеңістігіндегі танымал мәдени фестивальдердің бірі. Өткен 2025 жылы бұл шараның басты қонағы "Властелин колец" фильміндегі актер Энди Серкис болған еді.
